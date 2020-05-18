«Ювентус» продлит контракт с Дибалой, когда его агент прилетит в Италию

Туринский «Ювентус» договорился о продлении контракта с аргентинским нападающим Пауло Дибалой, утверждает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, новое соглашение будет подписано, когда агент футболиста сможет прилететь в Италию. В настоящее время приезд агента невозможен, так как граница Италии закрыта из-за пандемии коронавируса.

Новый контракт Дибалы будет действовать до лета 2025 года. Зарплата игрока будет увеличена. Сейчас он получает € 7,5 млн в год.

Дибала перешёл в «Ювентус» летом 2015 года из «Палермо». Сумма трансфера составила € 40 млн. В нынешнем сезоне 26-летний форвард провёл 24 матча в Серии А, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.