УЕФА перенёс заседание исполкома с 27 мая на 17 июня
УЕФА на офциальном сайте объявил о переносе заседания исполкома с 27 мая на 17 июня.
Причиной переноса стали проблемы, возникшие с городами-хозяевами Евро-2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.
На заседании исполкома УЕФА будут решаться вопросы о будущем национальных чемпионатов, еврокубков и матчей сборных. Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести все оставшиеся матчи еврокубков в августе. Даты проведения этих игр должны быть утверждены на предстоящем заседании исполкома.
Напомним, матчи чемпионата Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.
- 18 мая 2020
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