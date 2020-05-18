Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

УЕФА перенёс заседание исполкома с 27 мая на 17 июня

УЕФА перенёс заседание исполкома с 27 мая на 17 июня
Футбол / Прочие турниры 0

УЕФА на офциальном сайте объявил о переносе заседания исполкома с 27 мая на 17 июня.

Причиной переноса стали проблемы, возникшие с городами-хозяевами Евро-2020, который был перенесён на 2021 год из-за пандемии коронавирусной инфекции.

На заседании исполкома УЕФА будут решаться вопросы о будущем национальных чемпионатов, еврокубков и матчей сборных. Ранее сообщалось, что УЕФА планирует провести все оставшиеся матчи еврокубков в августе. Даты проведения этих игр должны быть утверждены на предстоящем заседании исполкома.

Напомним, матчи чемпионата Европы должен пройти в 12 европейских городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020