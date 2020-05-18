Салугин: предлагали деньги, чтобы я не забивал — $ 20 тыс.

Бывший нападающий московского ЦСКА и молодёжной сборной России Александр Салугин рассказал, как в период его выступлений за ивановский «Текстильщик» ему предлагали деньги за то, чтобы не забивал.
«Когда играл за Иваново, одна команда через десять рук обратилась – предложили определенную сумму. Я сказал: «Пацаны, да я здесь и так не особо забиваю. Можете деньги не давать». И, естественно, ничего не взял. И не забил. Кстати, нормальную для первой лиги сумму предлагали. 500 тыс. рублей. По тем временам – $ 20 тыс.» — сказал Салугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Вагиным.
Последним клубом в карьере форварда был «Нижний Новгород». Александр выступал также за «Торпедо-БелАЗ», «Амкар», московское «Торпедо», «Волгу», «Ростов», «Крылья Советов» и ЦСКА.
- 18 мая 2020
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