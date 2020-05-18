«Анжи» недополучил от РПЛ 10 млн рублей из-за коронавируса

Генеральный директор махачкалинского «Анжи» Абсалутдин Агарагимов сообщил, что клуб недополучил крупную сумму от РПЛ из-за пандемии коронавируса.

«Мы с 18 марта сидим на самоизоляции, игроки все находятся дома, выполняют обязанности тренерского штаба. У нас есть переболевшие – главный тренер и видеооператор. Переболели не в тяжёлой форме, у обоих была пневмония. Сейчас всё нормально. Игроки пока не заразились и, надеюсь, будут здоровы. В целом у нас ситуация контролируемая и терпимая.



В целом кризис не сказался на финансировании «Анжи». Но кризис повлиял на сроки, мы ждём кое-какие средства от Премьер-лиги. Это возмещения детских средств, когда мы содержали академию в РПЛ. Порядка 10 млн рублей. Подали отчёты и документы на эту сумму. Она пойдёт на погашение долга перед бывшими игроками команды. Из-за режима самоизоляции в Москве всё затянулось на три месяца. Надеюсь, что в конце месяца в столице снимут режим и сотрудники смогут вернуться на работу.

Сколько клуб ещё должен бывшим футболистам? 79 млн задолженности перед теми, кто сейчас не играет. Мы её гасим. Перед действующими игроками закрыли долг за март. Сейчас будем думать, как поступить за апрель и май, поскольку в это время рабочего процесса не было. Возможно, снизим выплаты на 30%.



Подавали документы на государственную поддержку среднего и малого предпринимательства. Мы входим в реестр системообразующих организаций. Подавали на сотрудников, чтобы они получили выплаты МРОТ – 12 тысяч. Но нам отказали в связи с тем, что у нас есть задолженности. Непонятно, как это связано с обычными людьми, сотрудниками», — приводит слова Агарагимова «Рейтинг букмекеров».