Жена Погребняка опубликовала раритетные фотографии мужа и детей

Марина Погребняк, жена нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка, поделилась раритетными фотографиями мужа и детей.

«Как же быстро летит время. Первая фотография — 2011 год. Я месяц или полтора назад родила третьего сына. Вторая — Рождество, декабрь 2019. Изменились?» — написала Погребняк в своём «инстаграме».

Погребняк перешёл в «Урал» в январе 2018 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 36-летний форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (пять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей.



«Урал», набрав в 22 матчах 25 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В настоящее время чемпионат России приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира запланирован на 21 июня.