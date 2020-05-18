«Сейчас каждый из нас – немного Смолов». Нападающий «Сельты» оброс на карантине

«Сельта» поделилась новыми фотографиями российского нападающего Фёдора Смолова. Футболист принимает участие в тренировках команды в Виго. Сезон в чемпионате Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Фото можно посмотреть на странице «Сельты» в «Инстаграме».



Пресс-служба сборной России отреагировала на фото Смолова, отметив, что нападающий оброс за время карантина.



«Сейчас каждый из нас – немного Смолов. Причёска в стиле самоизоляции», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России на странице в «Твиттере».

Смолов перешёл в «Сельту» в зимнее трансферное окно из «Локомотива» на правах аренды. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл 6 матчей в чемпионате Испании и забил 1 гол. «Сельта» занимает 17-е место в турнирной таблице Примеры. В 27 матчах команда из Виго набрала 26 очков. Ожидается, что чемпионат Испании будет возобновлён в июне.