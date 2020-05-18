«Южная беспечность, до последнего проводили свадьбы». Адиев – о коронавирусе в Дагестане

Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев поделился мнением о тяжёлой ситуации с коронавирусом в Дагестане.
«Тяжело оценить всю ситуацию. Но из того, что рассказывают друзья, — в больницах Дагестана много людей, они слегка переполнены. Но при этом в городе много машин. Противоречивые чувства — обстановка тяжёлая, а не до всех людей доходит, что нужно соблюдать самоизоляцию. Это наша южная беспечность. Дагестан одним из последних начал уходить на самоизоляцию. Даже если сравнивать обстановку с Чечнёй. Там глава республики сыграл на опережение, всех посадили на жёсткий карантин. Соседние республики, а такие разные ситуации. Эта болезнь никого не щадит. Проблема в головах людей. Тяжёлая обстановка случилась из-за этого. До последнего всё проводили, даже свадьбы организовывали. Надеюсь, что скоро всё исправится. Дай бог здоровья врачам, которые борются с этим», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 18 мая 2020
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