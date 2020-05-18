В «Млада-Болеславе», за который выступают двое россиян, выявлен игрок с коронавирусом
В Чехии продолжается подготовка к возобновлению чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Профессиональной лиги Чехии (LFA).
На данный момент на коронавирус было протестировано 740 футболистов из 16 клубов. Положительный результат был выявлен лишь у одного игрока, который выступает за клуб «Млада-Болеслав». Напомним, в составе этой команды играют российские футболисты Алексей Татаев и Арутюн Григорян. Имя заразившегося игрока не сообщается, он отправлен на карантин.
Ожидается, что чемпионат Чехии будет возобновлён 23 мая.
Игрок «Млады» Татаев: в Чехии возобновилась нормальная жизнь: народ гуляет, машины ездят
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