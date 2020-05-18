В «Млада-Болеславе», за который выступают двое россиян, выявлен игрок с коронавирусом

В Чехии продолжается подготовка к возобновлению чемпионата страны, прерванного из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает официальный сайт Профессиональной лиги Чехии (LFA).



На данный момент на коронавирус было протестировано 740 футболистов из 16 клубов. Положительный результат был выявлен лишь у одного игрока, который выступает за клуб «Млада-Болеслав». Напомним, в составе этой команды играют российские футболисты Алексей Татаев и Арутюн Григорян. Имя заразившегося игрока не сообщается, он отправлен на карантин.



Ожидается, что чемпионат Чехии будет возобновлён 23 мая.

Игрок «Млады» Татаев: в Чехии возобновилась нормальная жизнь: народ гуляет, машины ездят