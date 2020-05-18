Чемпионат Греции может быть возобновлён 6 июня

Совет директоров греческой Суперлиги принял решение о возобновлении сезона 6 июня, сообщает официальный сайт турнира.

Это решение должны утвердить в министерстве здравоохранения страны. Перед возобновлением сезона каждый клуб получит медицинский протокол, в котором будет указан перечень мер безопасности с целью избежать заражения коронавирусом. Сезон планируется завершить 19 июля.

В Суперлиге клубы завершили первый этап чемпионата. Во второй части сезона клубы, входящие в топ-6, разыграют медали и места в еврокубках, остальные поборются за выживание.

После 26 туров лидером чемпионата Греции является «Олимпиакос», который набрал 66 очков. Второе место занимает ПАОК (59). На третьем месте АЕК (51), который возглавляет бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера.