Экс-агент защитника «Лестера» Сёюнджю: вполне возможно, что Чаглар перейдёт в «Барселону»
Агент Мустафа Догру, ранее представлявший интересы турецкого защитника «Лестер Сити» Чаглара Сёюнджю, сообщил, что в услугах игрока заинтересована «Барселона».
«Вполне возможно, что Чаглар перейдёт в “Барселону” этим летом. Каталонский клуб хотел приобрести Сёюнджю, когда он играл за «Алтынорду». Мы вели переговоры с представителями “Барселоны”, но в итоге решили, что Чаглару лучше перейти в команду, где он будет постоянно играть, поэтому приняли предложение “Фрайбурга”.
Думаю, что в английской Премьер-лиге подписать контракт с Чагларом может только “Ливерпуль”. Всё из-за сложившейся финансовой ситуации. Не стоит забывать и про французские клубы — “ПСЖ” может преподнести сюрприз», — приводит слова Догру Mundo Deportivo.
- 18 мая 2020
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