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Сердар Азмун — о коронавирусе: эта пандемия — не шутка

Сердар Азмун — о коронавирусе: эта пандемия — не шутка
Футбол / РПЛ 0

Нападающий петербургского «Зенита» Сердар Азмун высказался о пандемии коронавирусной инфекции и поблагодарил врачей.

«Хочу обратиться ко всем людям, которые страдают от коронавируса. Я выражаю соболезнования тем, кто потерял близких. Я также хотел бы поблагодарить медицинских работников, всех, от врачей до медсестёр, которые борются за всех нас. Эта пандемия — не шутка. Врачи рискуют своей жизнью каждый день, чтобы искоренить болезнь и помочь каждому заразившемуся. То, что они делают, действительно заслуживает уважения. Надеюсь, медики и их семьи получат особую поддержку», — приводит слова Азмуна AreaNapoli.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции приостановлены многие спортивные турниры. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). С тех пор в мире выявлено более 4,8 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 317 тыс. смертей. Из числа заразившихся излечилось более 1,8 млн человек.

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