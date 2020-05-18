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«Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо до конца сезона

«Бавария» намерена продлить аренду Коутиньо до конца сезона
Футбол / Германия 0

Мюнхенская «Бавария» намерена продлить аренду бразильского полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо до конца сезона, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, футболист может вернуться в строй через месяц. Таким образом, он может помочь «Баварии» в последних турах чемпионата Германии, а также в Лиге чемпионов, возобновление которой запланировано на август.

Коутиньо перешёл в «Баварию» летом 2019 года из «Барселоны» на правах аренды за € 8,5 млн. В нынешнем сезоне 27-летний бразильский хавбек принял участие в 22 матчах чемпионата Германии (в 15 — в основном составе), в которых забил восемь мячей (один — с пенальти), а также отдал шесть результативных передач. «Бавария» имеет право выкупить игрока за € 120 млн. Контракт Коутиньо с «Барселоной» действует до лета 2023 года.

Агент Коутиньо заявил, что пока не вёл переговоров о будущем игрока ни с одним клубом
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