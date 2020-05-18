Погребняк — о матче с «Марселем» в 2008-м: верили, что сможем дожать

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями об ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Марселем» (2:0).

«Я весь розыгрыш просто ждал новый контракт (смёется). Мы верили, что сможем дожать. У “Марселя” помню один момент, когда Слава нас выручил после удара Сиссе. Плюс, должен отметить выход Текке, который принял участие во втором голе.



С Текке мы вместе провели не так много матчей. В основном он меня менял. Но если выходили вдвоём, играли неплохо. Он хороший нападающий, тут не может быть вопросов. В его способностях никто не сомневался, его пас пяткой был очень хорош, оставалось только не промахнуться.



Моя вера в победу в Кубке УЕФА сформировалась в тот момент, когда мне позвонил Тимощук и сказал, что мы вышли из группы. Тогда я понял, что именно такие выскочки и выигрывают кубки», — приводит слова Погребняка пресс-служба «Зенита».

«Зенит-ТВ» покажет первый матч 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 «Зенит» — «Байер». Трансляция состоится 21 мая, начало — в 20:00 мск.