Погребняк — о матче с «Марселем» в 2008-м: верили, что сможем дожать

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился воспоминаниями об ответном матче 1/8 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 с «Марселем» (2:0).
«Я весь розыгрыш просто ждал новый контракт (смёется). Мы верили, что сможем дожать. У “Марселя” помню один момент, когда Слава нас выручил после удара Сиссе. Плюс, должен отметить выход Текке, который принял участие во втором голе.
С Текке мы вместе провели не так много матчей. В основном он меня менял. Но если выходили вдвоём, играли неплохо. Он хороший нападающий, тут не может быть вопросов. В его способностях никто не сомневался, его пас пяткой был очень хорош, оставалось только не промахнуться.
Моя вера в победу в Кубке УЕФА сформировалась в тот момент, когда мне позвонил Тимощук и сказал, что мы вышли из группы. Тогда я понял, что именно такие выскочки и выигрывают кубки», — приводит слова Погребняка пресс-служба «Зенита».
«Зенит-ТВ» покажет первый матч 1/4 финала Кубка УЕФА сезона-2007/2008 «Зенит» — «Байер». Трансляция состоится 21 мая, начало — в 20:00 мск.
- 18 мая 2020
-
22:39
-
22:31
-
22:25
-
22:19
-
21:53
-
21:44
-
21:29
-
21:12
-
21:07
-
20:40
-
20:38
-
20:17
-
20:16
-
19:51
-
19:49
-
19:37
-
19:26
-
19:08
-
18:55
-
18:43
-
18:31
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:12
-
17:55
-
17:54
-
17:41
-
17:35
-
17:16
-
17:13
-
16:59
-
16:55
-
16:44
-
16:20