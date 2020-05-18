Калиниченко — о возобновлении Бундеслиги: иногда появлялось ощущение товарищеского матча

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о возобновлении чемпионата Германии, в котором состоялись матчи 26-го тура.

«Лучше так, чем никак. Все соскучились по большому футболу. Очень рад, что мы снова можем им насладиться. Преимущество у топ-клубов из-за отсутствия болельщиков? Не увидел в этом туре преимущества у той же «Баварии», надо смотреть на дистанции. Конечно, приятнее смотреть на зрителей, чем на пустые трибуны. Иногда появлялось ощущение товарищеского матча, особенно когда слышно тренерские подсказки. Конечно, надо посмотреть, что будет в других чемпионатах, но очень плохо, когда такие стадионы принимают матчи в тишине», — сказал Калиниченко в эфире программы «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».