Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Байер» разгромил «Вердер» в гостевом матче Бундеслиги

«Байер» разгромил «Вердер» в гостевом матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги бременский «Вердер» принимал леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Байера» Кай Хаверц. Через 2 минуты ответный мяч в ворота леверкузенской команды отправил защитник «Вердера» Теодор Гебре Селасси. На 33-й минуте Хаверц, оформив дубль, вновь вывел гостей вперёд. Во втором тайме, на 61-й минуте, защитник Митчелл-Элия Вайзер упрочил преимущество леверкузенской команды. На 78-й минуте хавбек «Байера» Керем Демирбай довёл счёт до разгромного.

«Байер» набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» (18) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.

Германия - Бундеслига. 26-й тур
18 мая 2020, понедельник. 21:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Хаверц – 28'   1:1 Гебре Селасси – 30'   1:2 Хаверц – 33'   1:3 Вайзер – 61'   1:4 Демирбай – 78'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020