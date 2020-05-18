«Байер» разгромил «Вердер» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 26-го тура немецкой Бундеслиги бременский «Вердер» принимал леверкузенский «Байер». Встреча прошла на стадионе «Везерштадион» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.
На 28-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «Байера» Кай Хаверц. Через 2 минуты ответный мяч в ворота леверкузенской команды отправил защитник «Вердера» Теодор Гебре Селасси. На 33-й минуте Хаверц, оформив дубль, вновь вывел гостей вперёд. Во втором тайме, на 61-й минуте, защитник Митчелл-Элия Вайзер упрочил преимущество леверкузенской команды. На 78-й минуте хавбек «Байера» Керем Демирбай довёл счёт до разгромного.
«Байер» набрал 50 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Германии. «Вердер» (18) — на предпоследнем, 17-м месте. Лидером соревнований является «Бавария», в 26 матчах набравшая 58 очков.
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