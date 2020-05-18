Кураньи: непросто придумать тактику, которая способна остановить Холанда

Бывший нападающий «Шальке-04» Кевин Кураньи прокомментировал поражение гельзенкирхенского клуба в матче 26-го тура чемпионата Германии с дортмундской «Боруссией» (0:4).
«Брандт — один из лучших игроков «Боруссии». Очень техничный, с хорошим ударом, и его сильные качества — движение и результативные передачи — помогли «Боруссии» провести хорошую игру с «Шальке-04». Холанд — один из лучших нападающих в Бундеслиге. Противостоять ему очень сложно. Он любит забивать, вступать в единоборства и много перемещаться по полю. Делает всё, чтобы получить свой шанс, поэтому непросто придумать тактику, которая способна его остановить. У каждого клуба, который играет с «Боруссией», будут проблемы с этим игроком», — сказал Кураньи в программе «Тотальный футбол» на телеканале «Матч ТВ».
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