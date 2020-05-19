Президент «ПСЖ»: Роналду демонстрирует уникальную решимость

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи поделился мнением о португальском нападающем туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Для Роналду не существует преград, я восхищаюсь его неустанным желанием преодолевать препятствия. Год за годом Криштиану демонстрирует уникальную решимость, он хочет совершенствоваться каждый день", — приводит слова Аль-Хелаифи Marca со ссылкой на журнал France Football.

Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 22 матчах чемпионата Италии (все — в основном составе), в которых стал автором 21 забитого мяча (семь — с пенальти) и отдал три результативные передачи.