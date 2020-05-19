ФИФА организует благотворительный матч для сбора средств на борьбу с коронавирусом

Фонд ФИФА организует свой первый в истории официальный футбольный матч, сообщается на официальном сайте ФИФА.
Цель мероприятия — сбор средств на покупку препаратов по борьбе с коронавирусной инфекцией, а также глобальное сотрудничество, направленное на ускорение разработки, производства и справедливого доступа к технологиям лечения инфекции.
«Мы обязаны продемонстрировать солидарность и продолжать делать всё возможное, чтобы участвовать и поддерживать усилия в борьбе с пандемией. Мы принимали активное участие в повышении осведомленности посредством нескольких других кампаний, и ФИФА также внесла финансовый вклад в решение этой проблемы, но теперь мы обязуемся организовать это глобальное мероприятие по сбору средств, когда ситуация со здоровьем позволит, даже если это произойдёт только через несколько месяцев», — отметил президент ФИФА Джанни Инфантино.
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