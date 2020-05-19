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Владелец «Удинезе»: Бундеслига начала самым худшим образом, а преподносит это, как успех

Владелец «Удинезе»: Бундеслига начала самым худшим образом, а преподносит это, как успех
Футбол / Германия 0

Владелец «Удинезе» Джампаоло Поццо поделился мнение о возобновлении сезона в чемпионате Германии после паузы, которая возникла из-за пандемии коронавируса.

«Они начали самым худшим образом, а преподносят это, как успех. То, что ожидалось с точки зрения травм, произошло. В первых шести играх их было восемь. Это доказательство того, что если вы не подготовитесь должным образом, вы заплатите. Это всё с одной игрой в неделю, когда нужно будет увеличить количество игр до двух, то для завершения сезона потребуется команда из 30 игроков, чтобы справиться с этим», — приводит слова Поццо Football Italia.

Сезон в чемпионате Германии возобновили 16 мая.

Ранее стало известно, что в Италии продлили запрет на проведение спортивных мероприятий до 14 июня.

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