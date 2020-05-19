Футболисты «Райо Вальекано» бойкотируют тренировки из-за сокращений зарплат
Футболисты испанского клуба «Райо Вальекано» отказались от тренировок из-за снижения зарплаты на фоне пандемии коронавируса, сообщает Mundo Deportivo.
По данным источника, в понедельник футболисты мадридского клуба проводили тренировку в домашних условиях, поскольку недовольны сокращением зарплаты. При этом сообщается, игроки на протяжении двух с половиной месяцев пытались поговорить с руководством клуба, однако так и не получили ответа.
В Испании спортивные турниры приостановлены из-за пандемии коронавируса. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). С тех пор в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения. Зарегистрировано более 317 тыс. смертей. При этом из числа заразившихся излечилось более 1,7 млн.
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