«Он зашёл слишком далеко»: Президент Федерации футбола Франции — о критике главы «Лиона»

Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре ответил на критику президента «Лиона» Жан-Мишель Оляса после досрочного завершения чемпионата Франции.

«Мы так давно знаем друг друга. Он видит, как я иду, а я вижу, как он идёт. С другой стороны, иногда он слишком энергично отстаивает интересы своего клуба. В последнее время он зашёл слишком далеко. Я скажу ему об этом либо по телефону, либо через прессу, но он охвачен желанием играть в этой Лиге Чемпионов», — приводит слова Ле Гре AS.

Напомним, из-за пандемии коронавируса нынешний розыгрыш Лиги 1 был досрочно завершён в конце апреля. Чемпионом турнира стал «ПСЖ». Второе место занял «Марсель». «Лион» финишировал на седьмом месте и не попал в еврокубки.