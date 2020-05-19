«Реал» интересуется 18-летним защитником «Барселоны»

18-летний нидерландский защитник «Барселоны» Ксавье Муямба заинтересовал сразу несколько именитых клубов Европы, сообщает Voetbal International.

«Сейчас ситуация в «Барселоне» неоднозначная. Приближаются новые президентские выборы, возможно, в руководстве произойдут изменения, появятся новые люди. Сейчас в клубе очень неспокойно как с политической, так и со спортивной точки зрения. Если вы видите, что в аренду могут отдать даже Ансу Фати, как можно прорваться другим талантливым игрокам?

Почти все большие клубы спрашивали о Ксавье. «Реал» — в их числе, они серьёзно относятся к своей молодёжной команде, конечно, это может быть сложно осуществимой сделкой. «Ювентус» и «Интер» тоже заинтересованы, но лучшее предложение у «Челси», — цитирует агента игрока Карлоса Бароса Voetbal International.

Муямба стал игроком «Барселоны» в августе 2019 года, перейдя из нидерландского клуба «МВВ Маастрихт» за € 310 тыс. С тех пор он ни разу не появлялся в основной команде каталонского клуба, находясь в команде U19.