«Рубин» вошёл в список из 14 клубов, сенсационно ставших чемпионами своих стран

Казанский «Рубин», наряду с такими командами, как «Вольсфбург», «Нант», «Кайзерстлауэрн», «Депортиво» и «Лестер Сити», попал в рейтинг из 14 клубов от Squawka, неожиданно ставших чемпионами своих стран.

«Амбициозная попытка отметить 50-летний юбилей казанского «Рубина» с некоторой долей везения фактически удалась в 2008 году, когда главному тренеру Курбану Бердыеву было представлено множество качественных усилений в составе, чтобы попытаться максимально использовать этот случай. Его команда выиграла свои первые семь игр и затем оставалась на вершине турнирной таблицы Российской Премьер-лиги до конца сезона, выиграв титул чемпиона России.



В Лиге чемпионов сезона-2009/2010, «Рубин» не смог выйти из группы, заняв третье место после «Барселоны» и «Интера», но обойдя киевское «Динамо», — сообщает источник.



Полный рейтинг выглядит следующим образом: «Блэкберн Роверс» (1995), «Нант» (1995), «Кайзерслаутерн» (1998), «Генк» (1999), «Депортиво ла Корунья» (2000), «Боавишта» (2001), «Рубин» (2008 и 2009), «Вольфсбург» (2009), «АЗ Алкмар» (2009), «Бурсаспор» (2010), «Твенте» (2010), «Монпелье» (2012), «Лестер Сити» (2016) и ПАОК (2019).