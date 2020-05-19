«Спартак» выкупил Соболева, Нурмагомедов рассказал о состоянии отца. Главное к утру

Александр Соболев официально стал игроком «Спартака», Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья отца, ФНЛ может пополниться клубом из ПФЛ, коронавирус у игроков РПЛ и другие новости в подборке «Чемпионата».
1. Московский «Спартак» объявил о выкупе нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов».
2. «У отца тяжёлое положение, очень тяжёлое». Российский боец чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, Абдулманапа Нурмагомедова.
3. «Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ.
4. У защитника «Рубина» Константина Плиева выявлен коронавирус.
5. У трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус.
6. Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки на 18-летие и исполнила с сестрой зажигательный танец.
7. Игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании.
8. Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно. «Селтик» признан чемпионом.
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