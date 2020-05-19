«Спартак» выкупил Соболева, Нурмагомедов рассказал о состоянии отца. Главное к утру

Александр Соболев официально стал игроком «Спартака», Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии здоровья отца, ФНЛ может пополниться клубом из ПФЛ, коронавирус у игроков РПЛ и другие новости в подборке «Чемпионата».

1. Московский «Спартак» объявил о выкупе нападающего Александра Соболева у «Крыльев Советов».

2. «У отца тяжёлое положение, очень тяжёлое». Российский боец чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о состоянии отца, Абдулманапа Нурмагомедова.

3. «Долгопрудный» может подняться из ПФЛ в ФНЛ.

4. У защитника «Рубина» Константина Плиева выявлен коронавирус.

5. У трёх футболистов «Динамо» выявлен коронавирус.

6. Российская фигуристка Алина Загитова показала подарки на 18-летие и исполнила с сестрой зажигательный танец.

7. Игрок «Челси» Каллум Хадсон-Одои был арестован по подозрению в изнасиловании.



8. Чемпионат Шотландии по футболу завершён досрочно. «Селтик» признан чемпионом.