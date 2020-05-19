Игрок «Рубина» Константин Плиев рассказал, как переносит заражение коронавирусом

Защитник казанского «Рубина» Константин Плиев, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал о своём самочувствии.
«Как себя чувствую? Со мной всё отлично, никаких проблем не ощущаю. Сижу у себя дома во Владикавказе. Просто знаю, что внутри у меня всё засело, но внешне болезнь не проявляется.
Незадолго до этого я переболел лёгкой простудой. Во время болезни я сразу позвонил клубному врачу «Рубина», и мы решили, что надо будет сдать тест, если нас в итоге будут собирать. Когда было объявлено о возвращении команды в определённые числа, мы ещё раз созвонились с доктором и окончательно решили сдать анализы на всякий случай. Это было правильно, ведь я мог заразить всю команду.
В итоге я сдал КТ (компьютерная томография. – Прим. ред.) и мазок из горла на COVID-19. Позавчера пришёл результат КТ, который показал начальную стадию каких-то проблем с лёгкими. И вчера утром диагноз подтвердил мазок, который показал положительный результат.
Сейчас подробно описаны все тяжёлые симптомы, которые переносит больной коронавирусом. Я ничего такого не чувствовал: не было температуры, не болело горло. Напоминало лёгкую простуду, всё прошло за пять дней. Я уже четыре дня назад спокойно бегал, никаких проблем не испытывал.
Я даже не могу представить, где мог заразиться. Весь день думал об этом, но не понимаю, как это могло произойти. У моих родных, слава богу, всё хорошо. У брата, защитника «Динамо» Заурбека Плиева, пришёл отрицательный тест, сегодня сделаем нашим родителям тесты», — приводит слова Плиева «Спорт Бизнес Online».
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