В «Уфе» не выявлено заразившихся коронавирусом

Клуб Российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём сайте опубликовал результаты тестирования футболистов, тренеров и сотрудников на коронавирусную инфекцию.
«По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты дали отрицательный результат. Теперь команда может полноценно готовиться к возобновлению сезона», — говорится в сообщении «Уфы».
На этот момент «Уфа» находится на учебно-тренировочном сборе в Аше (Челябинская область), где пробудет до 4 июня.
«Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечные Вадима Евсеева одержали 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.
Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус выявили у троих футболистов «Динамо». Известно также о заражении защитника «Рубина» Константина Плиева и нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.
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