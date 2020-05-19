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В «Уфе» не выявлено заразившихся коронавирусом

В «Уфе» не выявлено заразившихся коронавирусом
Футбол / РПЛ 0

Клуб Российской Премьер-Лиги «Уфа» на своём сайте опубликовал результаты тестирования футболистов, тренеров и сотрудников на коронавирусную инфекцию.

«По результатам анализов, сделанных в понедельник, тесты дали отрицательный результат. Теперь команда может полноценно готовиться к возобновлению сезона», — говорится в сообщении «Уфы».

На этот момент «Уфа» находится на учебно-тренировочном сборе в Аше (Челябинская область), где пробудет до 4 июня.

«Уфа» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В 22 матчах подопечные Вадима Евсеева одержали 6 побед, 9 раз сыграли вничью и потерпели 7 поражений.

Напомним, ранее сообщалось, что коронавирус выявили у троих футболистов «Динамо». Известно также о заражении защитника «Рубина» Константина Плиева и нападающего «Локомотива» Джефферсона Фарфана.

Игрок «Рубина» Константин Плиев рассказал, как переносит заражение коронавирусом
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