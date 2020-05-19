Ловчев: вижу в Соболеве большой потенциал. В «Спартаке» появился свой наконечник

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением о нападающем красно-белых Александре Соболеве, которого клуб накануне, 18 мая, выкупил у «Крыльев Советов».



«Думаю, что Соболев впишется в команду. Во-первых, он уже вписался. Он практически сразу, не пройдя подготовку, уже играл на турнире в Катаре. А потом неплохо проявил себя и в чемпионате. И я в нём вижу большой потенциал.



Здесь несколько вещей. Он всё время находится в центре штрафной площади. Это раз. При этом он высокий и может снимать верховые мячи. И третье – он нацелен на удар, даже не обрабатывая, сразу старается ударить. Такое ощущение, что в нападении «Спартака» осенью чего-то не хватало. Понсе были недовольны. Туда Ларссона ставили, потом Бакаева. На мой взгляд, именно Соболев должен стать основным игроком в атаке. В «Спартаке» появился свой наконечник», — цитирует Ловчева «Комсомольская правда».

«Спартак» заплатил за Александра Соболева больше первоначальной суммы выкупа