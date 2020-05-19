Тимо Вернер готов перейти в «Интер»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер готов продолжить карьеру в миланском «Интере». Ранее 24-летний футболист был против перехода в итальянскую Серию А, но теперь изменил своё решение, сообщает Calciomercato.com.

Трансфер Вернера в «Интер» станет возможным, если чёрно-синие продадут форварда Лаутаро Мартинеса, которого хочет заполучить каталонская «Барселона».

Фаворитом в борьбе за Тимо считается «Ливерпуль». В услугах немца заинтересованы также мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 64 млн.

В нынешнем сезоне Тимо забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.