Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тимо Вернер готов перейти в «Интер»

Тимо Вернер готов перейти в «Интер»
Футбол / Германия 0

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер готов продолжить карьеру в миланском «Интере». Ранее 24-летний футболист был против перехода в итальянскую Серию А, но теперь изменил своё решение, сообщает Calciomercato.com.

Трансфер Вернера в «Интер» станет возможным, если чёрно-синие продадут форварда Лаутаро Мартинеса, которого хочет заполучить каталонская «Барселона».

Фаворитом в борьбе за Тимо считается «Ливерпуль». В услугах немца заинтересованы также мюнхенская «Бавария», лондонский «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Контракт Вернера с «РБ Лейпциг» рассчитан до 30 июня 2023 года. Трансферная стоимость нападающего оценивается в € 64 млн.

В нынешнем сезоне Тимо забил 27 голов и отдал 12 результативных передач в 37 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

Румменигге: Вернер не хочет в «Баварию»? Меня уже ничем не удивишь
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020