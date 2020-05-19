Опустившийся в ПФЛ «Авангард» объявил об уходе восьмерых футболистов

Курский «Авангард» на своём официальном сайте объявил о расставании с несколькими футболистами.
В связи с истечением контрактов команду покинули сразу восемь игроков: вратарь Антон Антипов, защитник Никита Тимошин, полузащитники Андрей Батютин, Сергей Бреев, Михаил Земсков, Александр Макаров и Дмитрий Каюмов, а также нападающий Александр Агеев.
Ранее стало известно, что «Авангард» добровольно опустился из Футбольной национальной лиги в Профессиональную футбольную лигу. Оба турниры были приостановлены из-за пандемии коронавируса, а на прошлой неделе досрочно завершены.
«Авангард» в минувшем розыгрыше ФНЛ занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 29 очков в 27 турах. Команда одержала пять побед, потерпела восемь поражений и 14 раз сыграла вничью.
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