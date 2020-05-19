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Божович: заражённые игроки в РПЛ? Я как солдат, сказали работать — буду работать

Божович: заражённые игроки в РПЛ? Я как солдат, сказали работать — буду работать
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович поделился мнением о выявлении в Российской Премьер-Лиге футболистов, заражённых коронавирусом.

«Стоит ли возобновлять чемпионат, если в нескольких командах есть заболевшие? Я как солдат, сказали работать – буду работать. Выполняю то, что говорят вышестоящие инстанции. Команда начала тренироваться индивидуально с моими помощниками. Ещё нет разрешения властей на возобновление тренировок по группам. Тестов никто из команды пока не проходил, думаю, пройдут в ближайшее время», — сказал Божович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги было решено доиграть начиная с 21 июня. «Крылья Советов», набрав 22 очка в 22 турах, занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице первенства.

Тренер «Крыльев Советов» Божович вернётся в Россию 22 мая
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