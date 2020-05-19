Андрей Созин: возобновление РПЛ не угрожает здоровью футболистов, а наоборот — помогает!

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин считает, что нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги нужно возобновить, несмотря на случаи заражения футболистов в «Локомотиве», «Рубине» и «Динамо».

«Как только появилась информация о единичных случаях заражения в некоторых клубах, стали слышны охи-ахи о том, мол, нельзя подвергать футболистов смертельной опасности. Алармизм и паника стали главными трендами 2020 года, но предлагаю сохранять способность мыслить здраво и прагматично.

Возобновление чемпионата, а вместе с этим чёткое следование медицинскому протоколу, как раз обезопасит футболистов, поможет им, а не навредит здоровью игроков. Сейчас они будут под постоянным контролем клубных медиков и инфекционистов, будут проводиться регулярные тесты, а при малейшем подозрении на заболевание футболист будет изолироваться. Это в разы повысит безопасность здоровья игроков, тогда как сейчас остаётся лишь полагаться на личную ответственность каждого: кто-то соблюдает предписания, кто-то свободно гуляет и игнорирует рекомендации.

Вместо паники и воплей о конце света нужно приветствовать инициативу по возобновлению сезона», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.