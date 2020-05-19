Юран: для меня не было задачи, чтобы «Химки» не вышли или вышли в РПЛ

Главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о задачах команды, которая по итогам досрочно завершённого сезона в Футбольной национальной лиге поднялась в Российскую Премьер-Лигу.
«Я приходил в «Химки», когда ушёл Талалаев. Информацию о том, что с «Химок» сняли задачу выхода в РПЛ, о том, что 75-80 процентов футболистов будут продавать, узнавал из СМИ. Прилетел в Турцию на сбор, никто никуда не ушёл. Для меня не было такой задачи, чтобы «Химки» не вышли или же вышли в РПЛ. Будем играть, выигрывать каждый матч, а там уже в ходе того, где окажемся, руководство будет принимать решения. Я только отпустил в «Тамбов» Филина, остальные же футболисты остались в команде.
То, что я увидел, работая в «Химках», говорит о том, что, может, нужно усилить две-три позиции. Сейчас практика довольно неплохая: ведущие клубы нашего чемпионата иногда отдают футболистов для игровой практики, платят им зарплату. Если мы пройдём лицензирование, то пойдём по этому пути. Команда боеспособная, а самый главный фактор – средний возраст игроков — 23-24 года», — сказал Юран в эфире канала «Россия 24».
- 19 мая 2020
-
14:11
-
14:02Юрий Газзаев может возглавить «Аланию» Эксклюзив
-
13:54
-
13:43
-
13:43
-
13:38
-
13:01
-
12:48
-
12:30
-
12:29
-
12:19
-
12:17
-
12:01
-
11:48
-
11:37
-
11:07
-
10:52
-
10:27
-
10:23
-
10:09
-
09:43
-
09:43
-
09:26
-
08:49
-
08:37
-
08:30
-
07:53
-
07:14
-
06:23
-
04:51
-
03:34
-
02:42
-
02:33
-
02:17
-
01:45