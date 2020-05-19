Леонид Федун: как себя чувствую? Одной фразой — пока не очень

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун, заразившийся коронавирусной инфекцией, рассказал о своём самочувствии.
«Как я себя чувствую? Одной фразой — пока не очень», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
7 мая было объявлено, что у Федуна выявлено заражение коронавирусом, после чего он был госпитализирован.
Напомним, в середине апреля Федун сделал пожертвование в размере 10 млн рублей на борьбу с COVID-19. Владелец «Спартака» выделил деньги Национальному медицинскому исследовательскому центру хирургии имени А.В. Вишневского, который в связи с пандемией был переквалифицирован для приёма пациентов с коронавирусом.
«Спартак», набрав 28 очков в 22 матчах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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