Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся из Беларуси в Россию

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Москву, сообщает Sport24.



На протяжении двух месяцев, начиная с марта, когда в Российской Премьер-Лиге была объявлена пауза из-за пандемии коронавируса, специалист находился в Беларуси. В Россию Гончаренко вернулся накануне, 18 мая.



Ранее было объявлено, что нынешний розыгрыш чемпионата России будет возобновлён 21 июня. При этом сезон в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге был досрочно завершён.



ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше «армейцев» располагаются «Ростов» (38), «Краснодар» и «Локомотив» (оба 41), а лидирует в первенстве «Зенит» (50).



Ранее Гончаренко показал, как ждёт возобновления сезона.