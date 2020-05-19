Главный тренер ЦСКА Гончаренко вернулся из Беларуси в Россию
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко вернулся в Москву, сообщает Sport24.
На протяжении двух месяцев, начиная с марта, когда в Российской Премьер-Лиге была объявлена пауза из-за пандемии коронавируса, специалист находился в Беларуси. В Россию Гончаренко вернулся накануне, 18 мая.
Ранее было объявлено, что нынешний розыгрыш чемпионата России будет возобновлён 21 июня. При этом сезон в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге был досрочно завершён.
ЦСКА, набрав 36 очков в 22 турах, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше «армейцев» располагаются «Ростов» (38), «Краснодар» и «Локомотив» (оба 41), а лидирует в первенстве «Зенит» (50).
Ранее Гончаренко показал, как ждёт возобновления сезона.
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