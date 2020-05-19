Экс-форвард «Арсенала»: Обамеянга нужно продать. 100 процентов

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Жереми Альядьер считает, что в ближайшее трансферное окно «канонирам» стоит расстаться с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

«Они должны продать Обамеянга. 100 процентов. «Арсенал» больше не может терять игроков бесплатно. Если честно, я не могу поверить, что мы снова начинаем лето, когда у нашего топ-футболиста, капитана остался один год по контракту.

Считаю, что нужно решать такие вопросы за два сезона до окончания соглашения. Прошлым летом нужно было либо продлить с ним договор, либо продать его. Когда у футболиста остаётся один год в контракте, он мыслит по-другому.

Это проблема плохого менеджмента. Пьер-Эмерик может покинуть «Арсенал» бесплатно. Да, его могут продать «Реалу» или «Барселоне», но сколько они получат? Прошлым летом он стоил больше € 100 млн», — цитирует Альядьера Goal.