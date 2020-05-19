«Реал», «Бавария» и «Интер» проведут турнир. Выручку направят медицинским учреждениям
«Интер» на своём официальном сайте сообщил об организации совместного турнира с «Реалом» и «Баварией».
Соревнования пройдут в 2021 году и будут носить название «Европейский кубок солидарности». Прибыль от проведения турнира пойдёт на поддержку медицинских учреждений. Точные даты матчей пока неизвестны.
В ходе турнира все три команды сыграют друг с другом в своих городах. В Мадриде пройдёт матч «Реала» с «Интером», в Милане – «Интера» с «Баварией», а в Мюнхене – «Баварии» с «Реалом».
Нынешний сезон в Европе и практически по всему миру был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В Германии чемпионат уже возобновился, в Италии и Испании, ставших главными очагами распространения COVID-19 на континенте, – пока нет.
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