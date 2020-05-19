Виллаш-Боаш отказался продлевать контракт с «Марселем»

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш, известный в России по работе в «Зените», может покинуть свой пост.
Как сообщает L’Equipe, провансальцы сделали специалисту предложение о новом контракте, однако тот ответил отказом. Действующее соглашение португальца действует до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что подтолкнуть Виллаш-Боаша к уходу из «Марселя» может отсутствие финансовых гарантий и увольнение спортивного директора клуба Андони Субисарреты. Среди его возможных преемников назывались экс-рулевой «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и бывший наставник «Монако» Леонарду Жардим.
Виллаш-Боаш возглавляет «Марсель» с прошлого года. По итогам досрочно завершённого розыгрыша чемпионата Франции команда заняла второе место и вышла в Лигу чемпионов.
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