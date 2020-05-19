В «Динамо» тест на COVID-19 выявил отклонения у 5 человек. У одного вирус в активной фазе

Московское «Динамо» на своём официальном сайте объявило итоги тестирования работников клуба на коронавирус.
«Клуб информирует о том, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на COVID-19 отклонения от нормы обнаружены у пяти человек. Коронавирус в активной фазе выявлен у Романа Евгеньева, он будет полностью выполнять предписания Роспотребнадзора, предусмотренные для таких ситуаций. У двух представителей клуба – пограничные значения показателей теста, в этих случаях для окончательных выводов необходимо изучить динамику с помощью повторных анализов.
Ещё у двух человек выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что они переболели COVID-19 в прошлом, на данный момент имеют устойчивый иммунитет и не являются переносчиками вируса. Тем не менее все четверо сейчас соблюдают режим самоизоляции до получения результатов дополнительных тестов, которые запланированы на ближайшее время», — говорится в сообщении.
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