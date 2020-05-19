Криштиану Роналду возобновил тренировки с «Ювентусом»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду принял участие в сегодняшней тренировке туринской команды, сообщает Football Italia.
После введения карантина Роналду отправился в родную Мадейру, где провёл около двух месяцев со своими родными. В начале мая португалец вернулся в Италию, после чего самоизолировался на две недели.
Сегодня, 19 мая, Криштиану прибыл на базу «Ювентуса», прошёл необходимые медицинские тесты и принял участие в тренировке.
В 22 матчах итальянской Серии А сезона-2019/2020 Роналду забил 21 мяч и отдал 3 результативные передачи.
Ожидается, что нынешний розыгрыш чемпионата Италии будет возобновлён в июне. На этот момент таблицу турнира возглавляет «Ювентус», набравший 63 очка. Второе место занимает римский «Лацио» (62), третье — миланский «Интер» (54).
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