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«Динамо»: тренер вратарей Изотов и футболист З. Плиев находятся на самоизоляции

«Динамо»: тренер вратарей Изотов и футболист З. Плиев находятся на самоизоляции
Футбол / РПЛ 0

Два представителя московского «Динамо» находятся на самоизоляции, сообщает пресс-служба клуба.

«Тренер вратарей клуба Дмитрий Изотов, у которого коронавирус был выявлен ранее, ещё до общего тестирования, находится на самоизоляции. С его стороны не было никаких контактов с командой и представителями клуба с начала апреля.

На карантине также сейчас находится ещё один футболист нашего клуба Заурбек Плиев, несмотря на то что тест дал отрицательный результат на наличие коронавируса», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что планирование тренировочного процесса «Динамо» приостановлено до получения результатов повторного тестирования.

Ранее было объявлено, что нынешний розыгрыш чемпионата России будет возобновлён 21 июня. При этом сезон в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге был досрочно завершён.

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