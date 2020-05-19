Агент: президент «Реала» сказал мне, что мечтает подписать Неймара

Вагнер Рибейро, бывший агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сделал прогноз относительно будущего футболиста, а также рассказал о встрече с президентом мадридского «Реала» Флорентино Пересом.



«Думаю, Неймар останется в «ПСЖ», потому что рынок стал другим. Экономика в мировом футболе изменится.



Я несколько раз отправлялся в Мадрид, потому что целью Переса было заполучить Неймара. В прошом году, в мае, я сидел у него в офисе. Он сказал мне, что мечтает подписать Неймара», — цитирует Рибейро Goal.com со ссылкой на Fox Sports.



Неймар перешёл в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года. Сумма трансфера составила рекордные € 222 млн, которые были прописаны в контракте 28-летнего бразильца в качестве отступных.

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