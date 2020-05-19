Ян Вертонген интересен испанским и итальянским клубам

В услугах защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена заинтересованы несколько клубов из Италии и Испании, сообщает Daily Star.

Действующий контракт Вертонгена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Соглашение с 33-летним бельгийцем готовы подписать «Милан», «Рома», «Бетис» и «Валенсия».

Сам футболист пока не принял решение, где ему стоит продолжить карьеру после этой кампании. При этом он не против продлить договор со «шпорами», за которых выступает с 2012 года.

В сезоне-2019/2020 Ян принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, 4 встречах Кубка Англии и 3 играх Лиги чемпионов. В активе защитника 2 гола и 1 результативная передача.

До перехода в «Тоттенхэм» Вертонген играл в амстердамском «Аяксе» и «Валвейке».