Ян Вертонген интересен испанским и итальянским клубам
В услугах защитника лондонского «Тоттенхэм Хотспур» Яна Вертонгена заинтересованы несколько клубов из Италии и Испании, сообщает Daily Star.
Действующий контракт Вертонгена с «Тоттенхэмом» рассчитан до конца нынешнего сезона. Соглашение с 33-летним бельгийцем готовы подписать «Милан», «Рома», «Бетис» и «Валенсия».
Сам футболист пока не принял решение, где ему стоит продолжить карьеру после этой кампании. При этом он не против продлить договор со «шпорами», за которых выступает с 2012 года.
В сезоне-2019/2020 Ян принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, 4 встречах Кубка Англии и 3 играх Лиги чемпионов. В активе защитника 2 гола и 1 результативная передача.
До перехода в «Тоттенхэм» Вертонген играл в амстердамском «Аяксе» и «Валвейке».
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