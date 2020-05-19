Генрих Мхитарян: у меня была мечта играть в лучших европейских клубах, и я осуществил её

Армянский полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян, выступающий на правах аренды за «Рому», поделился мыслями о своей карьере.

«До окончания моей футбольной карьеры осталось не так много времени, но я уверен, что делаю всё возможное, чтобы добиться большего. Когда заканчиваешь карьеру, люди будут помнить, что вы сделали для клуба и какие трофеи завоевали.

У меня всегда была мечта играть в лучших европейских лигах и лучших европейских клубах. И я осуществил её. Я усердно работаю. Это не всегда легко, но иногда приходится жертвовать собой», — приводит слова Мхитаряна Goal.

До перехода в «Арсенал» Генрих защищал цвета «Манчестер Юнайтед», дортмундской «Боруссии», донецких «Шахтёра» и «Металлурга», а также ереванского «Пюника».