Футболисты «Лацио» не хотят идти на снижение зарплат

Между руководством и футболистами «Лацио» возникли разногласия на фоне паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, президент римского клуба Клаудио Лотито попросил игроков пойти на сокращение зарплат за март и апрель, однако те отнеслись к его словам негативно.
Функционер планирует призвать команду к этому шагу и на период с мая по июнь, если сезон в Италии не будет возобновлён. Ожидается, что стороны проведут переговоры по поводу сложившейся ситуации.
Чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что большинство клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть турнир и возобновить его 13 июня.
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