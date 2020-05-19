Футболисты «Лацио» не хотят идти на снижение зарплат

Между руководством и футболистами «Лацио» возникли разногласия на фоне паузы, объявленной из-за пандемии коронавируса.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на Il Messaggero, президент римского клуба Клаудио Лотито попросил игроков пойти на сокращение зарплат за март и апрель, однако те отнеслись к его словам негативно.



Функционер планирует призвать команду к этому шагу и на период с мая по июнь, если сезон в Италии не будет возобновлён. Ожидается, что стороны проведут переговоры по поводу сложившейся ситуации.



Чемпионат Италии наряду с практически всеми турнирами в мире был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Ранее сообщалось, что большинство клубов Серии А проголосовали за то, чтобы доиграть турнир и возобновить его 13 июня.

«Лацио» нарушает карантин и проводит командные тренировки, несмотря на запрет властей