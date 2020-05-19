«Факел» подписал бывшего хавбека «Рубина»
Полузащитник «Нефтехимика» Роман Акбашев перешёл в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.
«Очередным результатом планомерной селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с третьим новичком первой команды клуба, хавбеком Романом Акбашевым. 28-летний центральный полузащитник имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге в составе казанского «Рубина». В наш клуб Роман перешёл из нижнекамского «Нефтехимика», где провёл два матча весенней части досрочно первенства ФНЛ, забив в них один мяч», — говорится в официальном «инстаграме» «Факела».
28-летний Акбашев является воспитанником стерлитамакского футбола. Ранее он выступал за «КАМАЗ», «Динамо» (Киров), «Авангард» (Курск) и «Волгарь».
«Факел» подписал воспитанника «Локомотива»
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