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«Факел» подписал бывшего хавбека «Рубина»

«Факел» подписал бывшего хавбека «Рубина»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Полузащитник «Нефтехимика» Роман Акбашев перешёл в «Факел», сообщает пресс-служба воронежского клуба.

«Очередным результатом планомерной селекционной работы «Факела» стало подписание контракта с третьим новичком первой команды клуба, хавбеком Романом Акбашевым. 28-летний центральный полузащитник имеет опыт выступлений в Российской Премьер-Лиге в составе казанского «Рубина». В наш клуб Роман перешёл из нижнекамского «Нефтехимика», где провёл два матча весенней части досрочно первенства ФНЛ, забив в них один мяч», — говорится в официальном «инстаграме» «Факела».

28-летний Акбашев является воспитанником стерлитамакского футбола. Ранее он выступал за «КАМАЗ», «Динамо» (Киров), «Авангард» (Курск) и «Волгарь».

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