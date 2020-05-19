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Футболист пражской «Славии» заразился коронавирусом

Футболист пражской «Славии» заразился коронавирусом
Футбол / Прочие турниры 0

Футболист пражской «Славии» заразился коронавирусной инфекцией, сообщает Czech Radio со ссылкой на официального представителя чешского клуба.

Сегодня, 19 мая, «Славия» должна была провести товарищеский матч с «Высочиной», однако было принято решение отменить встречу. До 21 мая пражская команда будет находиться на карантине. Позже игроки вновь пройдут тестирование на коронавирус.

Накануне стало известно, что положительный результат теста на коронавирус в Профессиональной лиге Чехии был выявлен лишь у одного игрока, который выступает за клуб «Млада-Болеслав». Напомним, в составе этой команды играют российские футболисты Алексей Татаев и Арутюн Григорян.

Ожидается, что чемпионат Чехии будет возобновлён 23 мая отложенным матчем 23-го тура «Теплице» — «Слован».

В «Млада-Болеславе», за который выступают двое россиян, выявлен игрок с коронавирусом
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