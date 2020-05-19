«Малага» объявила о реструктуризации клуба из-за коронавируса
«Малага» на официальном сайте объявила о запуске процедуры реструктуризации клуба из-за пандемии коронавируса.
Данная процедура подразумевает увольнение значительной части сотрудников клуба, в том числе и игроков, а также временную полную заморозку их трудовых соглашений.
«В последние месяцы мы принимаем различные меры для облегчения сложной экономической ситуации, в которой находимся. Реструктуризация поможет обеспечить продолжение существования „Малаги“ как футбольного клуба. Мы благодарим болельщиков за поддержку в эти трудные времена и просим отнестись с понимаем к запуску этого непростого процесса. Наша единственная цель состоит в том, чтобы сохранить клуб и обеспечить светлое будущее», — говорится в заявлении пресс-службы «Малаги».
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