Гонсало Игуаин может воссоединиться со своим братом в клубе MLS

Аргентинский нападающий туринского «Ювентуса» Гонсало Игуаин может перейти в клуб MLS «Ди Си Юнайтед», утверждает Football Italia со ссылкой на Calciomercato.

По данным источника, американский клуб намерен приобрести звёздного игрока, который заменит англичанина Уэйна Руни, перешедшего в «Дерби Каунти». В составе «Ди Си Юнайтед» 32-летний Игуаин может воссоединиться со своим братом 35-летним Федерико.

Игуаин перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Наполи». Сумма трансфера составила € 90 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 23 матчах чемпионата Италии (16 — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей и отдал четыре результативные передачи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.