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Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал, чего ему не хватает на карантине

Заразившийся коронавирусом Фарфан рассказал, чего ему не хватает на карантине
Футбол / РПЛ 0

Нападающий московского «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан, у которого диагностирован коронавирус, рассказал, чем занимается и по чему скучает на карантине.

«Больше всего на карантине не хватает работы с мячом на групповых тренировках. Это отличается от той работы, которую я и мои товарищи по команде выполняли у себя дома. Особенно сильно ощущаю это, так как пропустил много из-за травмы.

Конечно, продолжаю тренироваться на карантине. Ещё смотрю сериалы и фильмы, хотя раньше редко это делал. Но прежде всего общаюсь со своей семьёй, которая живёт в Лиме. Регулярно связываюсь с детьми, мамой, бабушкой и друзьями. Это помогает мне чувствовать себя лучше и скоротать время», — приводит слова Фарфана официальный сайт ФИФА.

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