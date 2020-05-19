В «Уфе» выбрали сильнейших футболистов по итогам пик-теста

Футболисты «Уфы» на утренней тренировке прошли пик-тест, разделившись на две группы, сообщается на официальном сайте клуба.
В первой группе победителем стал Александр Сухов. Среди молодых игроков первое место занял Данила Емельянов.
Задача пик-теста – преодолеть заданное расстояние в нарастающем с каждой минутой темпе. Футболисты по звуковому сигналу совершают кросс от линии к линии. Данные пульсометра в режиме реального времени передаются на компьютер, и если кто-то из игроков не успевает или не справляется с возросшим темпом, то получает «предупреждение». Два «предупреждения» – снятие с дистанции. Тот, кто остаётся на дистанции последним, и становится победителем пик-теста.
«Уфа», набрав в 22 матчах 27 очков, занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
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